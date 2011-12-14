ПАТ "Вінницягаз" встановив 1810 безкоштовних лічильників

ПАТ “Вінницягаз” на виконання Закону України “Про забезпечення комерційного обліку газу”, ухваденого ВРУ у червні 2011 року, безкоштовно встановило населенню Вінниччини 1810 лічильників.

Про це УНІАН повідомив в. о. Голови правління ПАТ “Вінницягаз” Ігор Марчак.

За його словами, встановлення обладнання разом з його вартість коштує підприємству 970 гривень.

У 2012 році підприємство планує встановити безкоштовні лічильники 12 тисячам споживачів. А до завершення програми у 2017 році буде встановлено 70 тисяч приладів обліку газу.