В області не вистачає продавців, кухарів, слюсарів і трактористів

У січні-листопаді 2011 року в обласній службі зайнятості зареєстровано 44,4 тис., а усього перебувало на обліку 74,7 тис. незайнятих громадян. З них мали статус безробітного 63 тис. осіб, отримували допомогу з безробіття 57,1 тис. осіб. В загальній чисельності безробітних, що перебували на обліку, 42,7% складають мешканці міської, 57,3% – мешканці сільської місцевості. Таку інформацію оприлюднила прес-служба Вінницького обласного центру зайнятості.

Протягом одинадцяти місяців від 6,9 тис. роботодавців до центрів зайнятості надійшли дані про наявність 39,3 тис. вакансій, серед яких найбільш затребуваними були продавці продовольчих і непродовольчих товарів, охоронники, водії, кухарі, трактористи, слюсарі-ремонтники тощо. Користувалися попитом на ринку праці також фахівці з високим рівнем кваліфікації, зокрема, бухгалтери, менеджери.