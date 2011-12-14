Обласна влада надала 670 студентам іменні стипендії

З метою забезпечення соціального захисту дітей та молоді з числа сиріт та позбавлених батьківського піклування, обласною державною адміністрацією та обласною Радою ще в 1998 році вперше в Україні запроваджено виплату іменних стипендій. За 13 років 3511 стипендіатів отримали 2 млн. 889 тис. гривень з обласного бюджету.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Вінницької ОДА.

13 грудня у міському палаці мистецтв «Зоря» 500 студентів з 36 різних навчальних закладів з 13 районів області та м.Вінниці, а також мешканці Жмеринського обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування зустрілися з представниками влади.

Заступник голови облдержадміністрації Любов Спірідонова від щирого серця привітала молодь та відмітила, що виплата іменних стипендій – це додаткова матеріальна допомога всім студентам зазначеної категорії та заохочення їх до сумлінного навчання, відповідальної поведінки. Завдяки цим виплатам центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснюють соціальний патронаж студентів та тісно співпрацюють з навчальними закладами з метою підготовки цієї молоді до самостійного життя.

Начальник управління сім’ї та молоді О.В. Стоялова та заступник директора обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді О.Г. Слободяник нагородили переможців VI обласного фотоконкурсу «Світ дитячої мрії».

Кращих із цих талановитих людей, які досягли успіхів у навчанні, спорті, громадській діяльності нагородили почесними нагородами та цінними подарунками. Святковий настрій цього дня підтримував урочистий концерт.

Цього року сума коштів на виплату іменної стипендії, виділених з обласно

о бюджету склала 585 тис. грн., її отримали 670 студентів.