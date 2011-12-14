Реконструкцію ділянки автодороги "Немирів-Ямпіль" завершено

Управління автомобільних доріг Вінницької обласної державної адміністрації завершило реконструкцію ділянки автодороги "Немирів-Ямпіль", зруйновану паводком у 2008 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Вінницької облдержадміністрації.

Реконструкція автодороги протяжністю 3,288 км велася з серпня по грудень 2011 року та коштувала в 14,8 млн. грн.

На реконструйованій ділянці дороги покладено 9,4 тис. тонн асфальту, облаштовано 2,7 км тротуарів і встановлено освітлення дороги на ділянці довжиною 2,1 км.

Як повідомляв УНІАН, 27-29 липня 2008 року через повінь на річці Дністер у Вінницькій області було пошкоджено 30 км доріг, 3 мости та 878 будинків, з яких 13 - зруйновані, 334 - підлягають капітальному ремонту.