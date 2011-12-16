Лікарі б’ють на сполох: інсульт помолодшав

Цього року у Вінницькій області у 4364 осіб стався інсульт. Майже стільки ж сталося торік. Хвороба помолодшала: на неї хворіють люди у віці від 30-35, - повідомляє Gazeta.ua.

- Щороку в світі реєструють близько семи мільйонів випадків інсульту. Чотири мільйони – смертельний вирок, - розповідає Світлана Погорільська, завідувачка церебровоськулярним відділенням психоневрологічної лікарні ім. Ющенка. - В Україні щороку відбувається 100-120 тисяч інсультів. Рівень смертності збільшився удвічі, чим європейські показники. Дуже високий рівень інвалідності. Лише 15-20 відсотків людей повертаються до попереднього способу життя.

Про інсульт свідчить раптове порушення рухів половини тіла, міміки, мови, зору, рівноваги, запаморочення, сильний головний біль, блювота.

Інсультний центр Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім.акад.Ющенка оснащено спіральним комп'ютерним томографом із можливістю проведення цифрової ангіографії, апаратом ультразвукової діагностики для сканування судин голови та шиї, необхідним лабораторним обладнанням, приліжковими моніторами, апаратами штучної вентиляції легень. В нейрохірургічному відділенні проводяться оперативні втручання на судинах шиї, а також з приводу інсульт-гематом.

Проте лікарі зауважують, що опікуватися хворим треба в міру, в противному разі хворий може втратити стимул-реакцію до самостійності. Побут треба зробити безпечним: додати поручнів в приміщенні, забрати гострі кути, зробити нижче пороги. На Заході відновлення побутових звичок хворого - ціла наука ерготерапія. Спеціальні бригади виїжджають додому і проводять аналіз приміщення, допомагаючи рідним улаштувати побут.

