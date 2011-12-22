Зміна київського «Динамо» гратиме у Вінниці

З 4 по 6 січня на базі вінницького Палацу дітей та юнацтва (ПДЮ) пройде традиційний новорічний Кубок з міні-футболу серед молодшокласників. Цього року він набуває всеукраїнського статусу. Адже до міста над Бугом завітають наймолодші футболісти з Хмельницького (команда «Новатор») та два колективи з Києва. Це, зокрема, ДЮФК «Зірка», який цілеспрямовано готує зміну для дорослої команди київського «Динамо», та команда столичної ДЮСШ № 26. Також у змаганні візьмуть участь три вінницькі збірні: ПДЮ, спортшколи ім. Блохіна і Бєланова (з нового року таку назву матиме нинішня СДЮШОР «Нива») та ДЮСШ «Темп».

– Команда-переможець отримає перехідний Кубок, встановлений керівництвом ПДЮ, – повідомив Микола Кривов’язюк, тренер з футболу Вінницького міського ПДЮ, заслужений тренер України. – Окрім дипломів, кращі гравці турніру у різних категоріях отримають цінні призи.

Новорічний Кубок у ПДЮ розігрується вже четвертий рік поспіль. Минулого разу його володарем стала збірна вінницької СДЮШОР «Нива». За словами Миколи Кривов’язюка, у нинішньому турнірі шанси на перемогу матимуть усі 6 команд. Адже для практично всіх юних футболістів це буде перший турнір у їхньому житті.