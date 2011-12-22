АМКУ оштрафував Літинський молочний завод і «Бершадьмолоко»
14:08, 22 грудня 2011Вінниця
2 0
Порушення припинили
Вінницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ПАТ «Літинський молочний завод» та ПАТ «Бершадьмолоко» загалом на 10 тис. грн. за антиконкурентні узгоджені дії.
Про це УНІАН повідомила прес-служба Вінницького обласного територіального відділення АМКУ.
Як показало розслідування, дані підприємства в період з 16 квітня по 31 травня 2010 року одночасно і безпідставно встановили однакову закупівельну ціну на молоко.
Такі дії призвели до обмеження конкуренції на ринку і ущемлення інтересів споживачів. За повідомленням прес-служби, відповідачі визнали та припинили порушення та зобов'язалися сплатити штраф до державного бюджету.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter