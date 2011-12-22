Вінниччани активно сплачують податки

З початку 2011 року платники податків Вінниччини сплатили до Зведеного бюджету області в 1,3 рази більше, ніж минулоріч, це додаткових 800 млн.грн. у скарбниці області. При цьому 96% цієї суми суб’єкти господарювання області сплатили добровільно.

Про це УНІАН повідомили у відділі ЗГ ДПА у Вінницькій області.

Розрахункову базу надходжень по загальному фонду Державного бюджету за 11 місяців нинішнього року виконано на 102,4%.

За цей період підприємствам області відшкодовано 218,1 млн.грн. податку на додану вартість (+43,8 млн.грн. до 2010 р.), в т.ч. в автоматичному режимі 37 млн.грн. (17%). Активні залишки невідшкодованого ПДВ скорочено на 68,7% або на 56,5 млн.грн.

Сплата ПДВ підприємствами групи ризику зросли в 1,4 рази (на 78,9 млн.грн.).

Таких результатів вдалось досягнути при значному зменшенні фіскального навантаження на підприємства реального сектору економіки. Яскравий приклад цього – скорочення вдвічі кількості перевірок з початку року (з 740 в 2010р. до 346 в 2011р.).

У програмі – безумовне виконання бюджетних завдань. Окрім цього, як наголошує голова комісії з проведення реорганізації ДПА у Вінницькій області Ірина Зленко, працівники податкової служби регіону повинні забезпечити платнику податків максимально комфортні умови - полегшити процедури декларування і сплати податків.

