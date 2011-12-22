Вінницька молодь небайдужа до власного здоров’я

Соціальна акція „Я про тебе так турбуюсь”, яка тривала на Вінниччині протягом кількох місяців, досягла завершального акорду. Протягом цього періоду спільними зусиллями громадських організацій проведено потужну волонтерську роботу в рамках грантової програми протидії раку молочної залози.

- Актуальність теми настільки очевидна, що не було жодного середньоспеціального та вищого навчального закладу нашого міста, який би не долучився до програми, - зазначає голова громадської організації „ВІСЬ”, керівник проекту Світлана Дубина. - Відверто кажучи, ми не були орієнтовані на аудиторію старшокласників міських шкіл, і для нас це було приємною несподіванкою, коли шкільна молодь також долучилась до нашого проекту.

Організація проекту відбулась за підтримки фонду імені Сюзен Комен (Глобальної ініціативи проти раку молочної залози), який створює мережу добровольців в усьому світі.

За словами Світлани Дубини, найголовніше – це поінформованість молоді, яка викликає резонанс в позитивному сенсі, і тоді молоді люди можуть своєчасно виявити хворобу на ранній стадії, натомість – врятувати своє життя. Протягом дії проекту для студентів навчальних закладів проводились семінари, які супроводжувались показом фільму та друкованою інформацією.

Як свідчать волонтери, молодь Вінниччини абсолютно готова до сприйняття інформації, долучається до різного роду вуличних акцій, розповсюджує буклети на відповідну тематику. Молоді люди власним прикладом доводять, що здоров’я для них – це найвища особистісна цінність, і, можливо, прояв уваги один до одного мовить без зайвих слів: „Я про тебе так турбуюсь!”