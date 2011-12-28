Право оренди 150 га пултівецької землі продали за 90 тис. грн

У приміщенні ДП "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" відбувся черговий аукціон з набуття права оренди на земельні ділянки державної власності.

Про це повідомило Головне управління Держкомзему у Вінницькій області.

На продаж виставлено право оренди 4-ох земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 150,19 га на території Пултівецької сільської ради Вінницького району.

Стартова ціна даних земельних ділянок становила 74,8 тис.грн. Право оренди продано на загальну суму 90,1 тис.грн.