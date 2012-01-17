Злодій в'їхав краденим бусом у дерево на очах власника

У Тульчинському районі дев’ятнадцятирічний молодий чоловік, щоб похизуватися перед своїми товаришами, викрав мікроавтобус «Volkswagen Т-4». Молодик перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області , днями до Тульчинського райвідділу міліції звернувся 21-річний місцевий житель та повідомив про те, що невідомий молодий чоловік викрав у нього мікроавтобус «Volkswagen Т-4» та скоїв на ньому ДТП. Зловмисник на очах у власника іномарки скоїв наїзд на дерево.

Як стало відомо, того вечора власник мікроавтобусу зустрів біля одного з місцевих кафе двох своїх товаришів. Вже було пізно, і чоловіки поспішали додому, але все ж таки вирішили випити по чашці кави та трохи поговорити. Власник мікроавтобуса так поспішав, що коли виходив з машини, навіть не дістав ключ з замку запалювання.

Коли за кілька хвилин чоловіки вийшли з кафе, то побачили, що у автомобілі за кермом сидить незнайомець, та намагається зрушити з місця. Товариші кинулися до автівки та спробували дістати зловмисника з салону машини, але той замкнувся з середини. Тоді чоловіки спробували розбити скло у автомобілі, але марно... Зловмисникові вдалося зрушити з місця, і він поїхав. Розгублені чоловіки побігли за автомобілем, який починав набирати швидкість, намагаючись його наздогнати. Проїхавши 300-500 метрів, викрадач мікроавтобусу не впорався з керуванням та в’їхав у дерево. Все сталося на очах у власника іномарки, і він одразу зателефонував до міліції.

На щастя, у цій ДТП ніхто з людей не постраждав, навіть викрадач авто. Коли господар автомобіля з товаришами підбігли до машини, молодик, який намагався її викрасти, ходив навколо місця аварії. Він був у стані алкогольного сп’яніння. А от іномарка зазнала значних пошкоджень – у неї відсутня передня частина та повністю пошкоджений кузов. З впевненістю можна сказати, що хлопець, який був за кермом, народився «у сорочці». Свій вчинок працівникам міліції 19-річний зловмисник пояснив тим, що хтів похизуватися перед друзям, що має власний автомобіль, та в усьому винить алкоголь.

Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 289 КК України «Незаконне заволодіння транспортним засобом», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Сума завданого збитку встановлюється.