Потенційні вінницькі олімпійці отримуватимуть стипендії

Прийнято рішення про призначення стипендій від міського голови Володимира Гройсмана вінничанам, які будуть зараховані до складу збірної команди України на участь в Олімпіаді – 2012. Також міська влада підтримає спортсменів, які змагатимуться у Паролімпіаді – 2012.

Про це повідомив на круглому столі, який відбувся у МДЮСШ №6 16 січня, заступник голови міського спорткомітету Олександр Білінський.

На заході також було підбито підсумки роботи спортивної галузі Вінниці за рік та окреслено плани на майбутнє. Олександр Білінський звернув увагу, що основними напрямками роботи міськспорткомітуту у 2012 році будуть розвиток фізичної культури і спорту серед населення міста, дитячо-юнацького спорту і його інфраструктури, спорту найвищих досягнень, неолімпійських видів, інваспорту.

Також очільники міського спорту планують підтримати спортсменів та команди, які мають значні досягнення на міжнародному рівні. Зокрема, вінницьких акробатів, хокеїстів на траві тощо.