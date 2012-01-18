У звітній колегії прокуратури взяв участь заступник Генпрокурора

17 січня 2012 року прокурор Вінницької області Олександр Мрихин провів розширене засідання колегії прокуратури Вінницької області "Про підсумки роботи органів прокуратури області у 2011 році, заходи, спрямовані на покращання їх діяльності, та основні завдання на наступний період".

У роботі колегії взяли участь: заступник Генерального прокурора України Віктор Войцишен, керівники структурних підрозділів апарату, міські, районні, міжрайонні, прирівняні до них прокурори та їх заступники.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.

Колегією зазначено, що упродовж минулого року реалізовано комплекс організаційних та практичних заходів, спрямованих на зміцнення законності й правопорядку, захист прав громадян і економічних інтересів держави, підвищення ефективності прокурорсько-слідчої діяльності та усунення наявних недоліків в організації роботи. Так, вжитими наглядовими та координаційними заходами вдалось стабілізувати криміногенну обстановку: загальна злочинність в області за минулий рік зменшилась на 0,7 %, зареєстровано на 36,1% менше особливо тяжких злочинів, а тяжких – на 4,3%.

Активізовано протидію корупції: органами прокуратури до суду направлено 63 кримінальних справи та 53 протоколи про корупційні правопорушення. Переорієнтовано роботу слідчого апарату органів прокуратури на розслідування найбільш тяжких злочинів і резонансних справ. До суду з обвинувальним висновком направлено понад 430 кримінальних справ, з них 56 про злочини у бюджетній системі і 11 - в сфері земельних відносин. Підвищено рівень реагування прокурорів на неправосудні рішення, посилено захист прав ув’язнених і засуджених. Активізовано правозахисну діяльність на пріоритетних напрямах. Так, за прокурорського втручання виплачено понад 40 млн. грн. заборгованості по заробітній платі, відшкодовано понад 14 млн. грн. бюджетних коштів. Борг із виплати зарплати скоротився упродовж року із 20,1 до 13,9 млн. грн. Суттєво підвищилась ефективність представницької діяльності. Сума задоволених судом позовів прокурорів зросла із 57,1 до 78,7 млн. грн., а сума добровільного відшкодування – із 5,8 до 10,5 млн. грн. У державну і комунальну власність повернуто та попереджено незаконне відчуження 640 га земель. Виконано значний обсяг робіт і на інших напрямах прокурорсько-слідчої діяльності.

Поряд з цим, у правоохоронній діяльності регіону залишається багато проблемних питань, які потребують посиленої уваги прокурорів, в першу чергу це активізація роботи правоохоронних органів та боротьба з «перевертнями у погонах».

За підсумками роботи колегії розроблено комплекс організаційних і практичних заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи на основних напрямах прокурорсько-слідчої діяльності, на зміцнення законності та правопорядку в регіоні.