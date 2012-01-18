Мер Вінниці став волонтером у залученні потенційних спрощенців

До 18 січня у м. Вінниці перереєструвалось майже 44 відсотки потенційних спрощенців

Це значно вищий показник, аніж у цілому по області (36,8 %). Загалом на початок 2012 року на обліку у ДПІ м. Вінниці перебувало 11990 платників єдиного податку та 1605 фіксованого податку. Отож, податківці обласного центру та розпорядники міського бюджету сподіваються, що до граничного терміну – 25 січня 2012 року, - заяви на перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності встигнуть подати усі.

Про це УНІАН повідомили у відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у Вінницькій області.

Наразі податківці міста Вінниці докладають максимум зусиль задля прискорення цього процесу: посилюють масово-роз’яснювальну роботу та покращують умови обслуговування платників податків. Неабияк сприяє їм у цьому мерія міста. Міський голова Володимир Гройсман став навіть своєрідним волонтером у роботі із залучення платників до спрощеної системи оподаткування. В усіх своїх зверненнях як до депутатського корпусу міськради, так і до жителів міста, він закликає до прояву патріотизму. Відтак - наголошує на важливості обрання спрощеної системи ведення обліку доходів та витрат, оскільки сплачені суми єдиного податку є вагомим джерелом формування бюджету розвитку міста.

Задля спрощення процедури переходу на таку систему і створення найкомфортніших умов, він не на словах, а на ділі підтримав ініціативу міських податківців із створення додаткових робочих місць для податкових інспекторів, залучених із інших підрозділів у період перереєстрації. Для цього Володимир Гройсман забезпечив виділення кабінетів для організації у приміщеннях районних адміністрацій міста консультаційних пунктів із прийому заяв від фізичних осіб-підприємців.

Наразі консультпункти вінницьких податківців, окрім цього, діють і у спеціально відведених кабінетах на всіх ринках міста, про що постійно інформуються громадяни, які там працюють.