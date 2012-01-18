Спецмашина поливає вінницькі вулиці ропою

Щоночі сніг із вулиць та магістральних доріг обласного центру розчищає понад 20 одиниць спеціалізованої техніки. За добу при снігопаді в середньому використовується 175 тон солі. Всього з початку року із підготовлених заздалегідь 5200 тон протиожеледних матеріалів використано понад 600 тон.

Як повідомили в Департаменті у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради, на сьогоднішній день автошляхи та сквери обласного центру обслуговує п'ять підприємств: КП «Вінницьке шляхове управління», КУП «ЕкоВін», ТОВ «Магістраль», ПМПБ «Надія» та ТОВ «Терція». Роботи по розчищенню доріг, в залежності від погодних умов, можуть тривати упродовж усієї доби, в такому випадку, враховуючи велику завантаженість доріг міста, вдень снігоочищувачі, грейдери та трактори, а також розкидувачі протиожеледних матеріалів працюють дещо менше, аби не створювати затори на дорогах. А для прибирання від снігу тротуарів застосовують трактори із відвалом та щіткою.

За словами директора департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Ігоря Корольчука, цьогоріч матеріально-технічну базу підприємств підсилено трьома новопридбаними спеціалізованими машинами, одна з яких при зниженні температури від 0 до -3 градусів за Цельсієм поливає дороги міста ропою. Відтак, навіть при великій кількості опадів автошляхова мережа міста залишається очищеною від снігу. «Розчищення доріг за допомогою цієї техніки дозволяє не допускати утворення криги на асфальтному покритті, а отже, зменшується ризик аварійних ситуацій на автошляхах обласного центру», - говорить Ігор Корольчук. Нові машини зимою виконують декілька функцій - посипання доріг спеціальними матеріалами, розчистка шляхів від снігу за допомогою відвалів та полив протиожиледним розчином. Влітку вони використовуються для механізованого прибирання вулиць та для поливу водою покриття доріг при високій температурі.

У приватному секторі також проводяться протиожеледні заходи. У відповідності до поданих заявок квартальних комітетів, на території із приватною забудовою вже вивезено близько 400 тон суміші для посипання на спусках та підйомах, на зупинках громадського транспорту тощо.