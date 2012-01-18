Дітям війни підвищили виплати... аж на 8 гривень

Прийнятою 28 грудня 2012 року Кабінетом Міністрів України постановою, з 1 січня 2012 року збільшується розмір підвищення виплат дітям війни, яке становитиме 7% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та відтепер буде збільшуватись при кожному зростанні прожиткового мінімуму. У грудні 2012 року розмір підвищення становитиме 61,88 грн. або збільшиться порівняно із груднем 2011 року на 24,2%.

Про це на прес-конефренції УНІАН повідомила заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Лариса Дика.

- Сьогоднішній рівень прожиткового рівня складає 822 гривні, додаткові виплати дітям війни у 7% складають 57,54 копійки, - зазначає Лариса Дика. – У Вінницькій області проживає 173 320 осіб, які мають статус дітей війни. З 2009 по 2011 кризові роки виплати дітям війни не підвищувались, і вони отримували фіксовану суму доплати у 49 грн. 80 копійок.