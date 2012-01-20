В області введено 755.5 посад сімейних лікарів

На кінець 2011 року в області повністю завершено розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги шляхом створення Центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх районах області. На території Вінниччини функціонує 27 Центрів ПМСД як самостійних юридичних осіб.

Про це повыдомило офіційне Інтерент-представництвоВінницькоі ОДА.

Станом на 1 січня 2012 року в області функціонує 262 заклади та підрозділи сімейної медицини, з них 176 амбулаторії загальної практики-сімейної медицини та 88 дільниць і відділень.

Протягом 2011 року в закладах області введено 755,5 штатних посад сімейних лікарів. Питома вага населення, яке обслуговується лікарями загальної практики-сімейної медицини, збільшилось з 63 % у 2010 р. до 73 % в 2011 р.

На виконання доручення голови облдержадміністрації № 151 від 04.04.2011р. щодо покращення матеріально-технічної бази первинної мережі лікувально-профілактичних закладів області, протягом поточного тижня замовлено проектно-кошторисну документацію для облаштування внутрішніх вбиралень в Дашківецькій та Дяківецькій АЗПСМ, проведення гарячої та холодної проточної води в Дяківецькій АЗПСМ Літинського району. На даний час продовжується поточний ремонт фельдшерського пункту с. Василівка Тиврівського району, облаштування водопостачання та водовідведення у ФАПах та амбулаторіях Томашпільського району.