Не забудьте в понеділок відправити дітей у школу!

14:07, 10 лютого 2012
Вінниця
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Навчання відновлюють

Відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря міста Вінниці, у понеділок,  13 лютого 2012 року, відновлюється навчально-виховний процес у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

Про це повідомив Департамент  у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Навчання поновлюють, не зважаючи на прогнози синоптиків, які на наступний тиждень обіцяють іще досить низькі температури. Проте навіть двотижневі вимушені канікули дещо вибили школярів та педагогів з колії. Отож, сидіти дома далі досить.

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