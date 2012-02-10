Не забудьте в понеділок відправити дітей у школу!

Відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря міста Вінниці, у понеділок, 13 лютого 2012 року, відновлюється навчально-виховний процес у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Навчання поновлюють, не зважаючи на прогнози синоптиків, які на наступний тиждень обіцяють іще досить низькі температури. Проте навіть двотижневі вимушені канікули дещо вибили школярів та педагогів з колії. Отож, сидіти дома далі досить.