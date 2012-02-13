Нові Держстандарти в початковій школі: фізкультура як урок дихання

11:50, 13 лютого 2012
Вінниця
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Обговорювали педагоги Вінниччині на семінарі

Інструктивно-методичний семінар щодо особливостей запровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти зібрав у Вінницькому обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників методистів районних та міських методкабінетів, які відповідають за початкову освіту.

У роботі засідання взяли також участь перший заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Олена Чорна, головний спеціаліст відділу загальної середньої та дошкільної освіти управління Тамара Бачинська, завідувач кабінету початкового навчання ВОІПОПП Олена Лесіна.

Про це з посиланням на Управління освіти і науки повідомляє Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Відтак, освітяни обговорили концептуальні засади запровадження нового Держстандарту, організаційно-управлінське його забезпечення, зміст та етапи, особливості та проблеми його запровадження.

Новий Державний стандарт початкової загальної освіти, який вступає і дію вже з 1 вересня 2012 року, передбачає обов’язкове вивчення іноземної мови з першого класу, інформатики – з другого. Посилено природничу складову шляхом введення навчальної дисципліни «Природознавство». По-новому проходитиме й урок фізичного виховання – без нормативів як урок руху і дихання, перебування на свіжому повітрі. У нові стандарти включено також використання здоров’язбережувальних технологій та екологічну спрямованість освіти. Водночас розробляються нові програми і курси щодо прищеплення дітям у початковій школі сімейних цінностей.

Значну увагу учасники семінару приділили науково-методичному та матеріально-технічному забезпеченню навчально-виховного процесу в початковій школі. Власним досвідом у підготовці вчителів до реалізації змісту нового Державного стандарту початкової освіти поділилася із присутніми методист міського методичного кабінету департаменту освіти Вінницької міської ради Світлана Стрельбицька.
 

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