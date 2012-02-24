Бюджет охорони здоров’я в 2012 збільшився на 22,4%

Первинна ланка на селі стала більш керованою за рахунок чіткої структуризації її функціональних підрозділів, на протязі поточного року намітилася тенденція до збільшення прийому у лікарів первинної ланки, та скорочення відвідувань в поліклініках ЦРЛ, особливо у «вузьких» спеціалістів терапевтичного профілю.

Про це УНІАН на засіданні колегії управління охорони здоров’я та курортів Вінницької облдержадміністрації повідомила начальник Лідія Діденко.

Консолідований бюджет галузі охорони здоров’я області на 2011 рік склав 1187,4 млн.грн., фактично профінансовані видатки на 99,1%, що склало 1177,2 млн.грн. Заборгованість на початок року склала 10,1 млн..грн., головним чином через не проведення платежів Державним казначейством України – 3,1 млн.грн., а також через недофінансування зареєстрованих документів - 7,0млн.грн.

З розрахунку на 1 жителя бюджет галузі по області профінансовано в сумі 717,28 грн.

Бюджет 2012 року за формульним розрахунком збільшився на 265,8 млн.грн., або на 22,4% з урахуванням цільових видатків на підтримку проведення реформи на вторинній ланці. З розрахунку на 1 жителя на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 885,44 грн.



З Державного бюджету місцевим бюджетам передбачені субвенції на підтримку проведення реформування в сумі 118,4 млн.грн., в тому числі на придбання медичного автотранспорту та обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної допомоги 100,0 млн.грн. (з них м.Вінниці -10,0 млн.грн.), на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги – 7,2 млн.грн. та на придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва – 6,8 млн.грн. Разом видатки на галузь затверджені Законом України «Про Державний бюджет на 2012 рік» в сумі 1571,6 млн.грн.