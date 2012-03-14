У Вінницькому Апеляційному суді кілька тисяч "соціальних" справ

Жінки із села Гурівці Козятинського району створили власну організацію, яка вимагає повернення компенсацій та щорічно позивається до різноманітних судів, аби отримати законні гроші. Ользі Полонській, Надії Бабій та ще 95 дітям війни із Гурівців держава винна по п’ять тисяч гривень. Жінки кажуть, що грошей чекають уже третій рік.

Загалом соціальних справ дітей війни, матерів-одиначок та чорнобильців у судах Вінниччини тисячі. В Апеляційному адміністративному судді їх аж сто п’ятдесят тисяч. Це - позови, які надходили ще у 2009 році. Судді працюють цілодобово, але розглянули за увесь час лише п’яту частину. Для того, аби винести рішення по усіх справах, суддям потрібні роки.

Керівник апарату Вінницького апеляційного адміністративного суду Володимир Гриневич говорить, що «15 суддів, які сьогодні здійснюють правосуддя у Вінницькому апеляційному суді, також не можуть їх розглянути в один день, справи надходять, вони описуються, пакуються у коробки і по місяцях складаються у підвал, а потім - за датою надходження справ реєструємо і віддаємо суддям на розгляд»

18 дітей війни із села Гурівці не дочекались рішення щодо компенсацій – померли. Якщо суди будуть так повільно виносити рішення, кажуть пенсіонери, то платити гроші уже не буде кому. Юристи, переконують: соцсправи розглядають практично цілодобово. І аби уникнути такої тяганини, Кабінет Міністрів має так організувати роботу пенсійних фондів та соцслужб, аби людям не потрібно було звертатись у суди.

- Розгляд лише однієї соціальної справи – це півтори, дві години. А кілька тисяч – це 4 – 5 років, - каже Голова адмінсуду Вінниччини Віталій Кузьмишин. - Але до третьої гілки влади надходять і інші справи, які потребують негайного вирішення.

У суді зовсім не сидять без діла. Для зручності позивачів по соцсправах інформують людей через сайт та районні адміністрації. А найголовніше - просять підтримки у Верховної Ради, аби полегшити роботу як суддям, так і позивачам. Чимало рекомендацій по вирішенню соціальних справ судді уже надіслали до Верховної Ради і чекають висновку народних депутатів. Саме від них залежатиме прискорення розгляду справ та ефективність роботи судів по усій державі.

