Молокопереробні підприємства приховують ціну заготівлі молока

16 березня під головуванням першого заступника голови облдержадміністрації Івана Мовчана відбулася робоча нарада за участю керівників молокопереробних підприємств області щодо врегулювання цінової політики на закупівлю молока.

За повідомленням члена робочої групи, голови Вінницької регіональної філії Антимонопольного комітету України Анатолія Слободянюка, після проведення кількох робочих нарад в ОДА, районні державні адміністрації почали приховувати реальну інформацію щодо закупівельних цін на молоко. Зокрема, Жмеринська РДА не надала інформації щодо власних переробних підприємств взагалі.

За словами начальника головного управління економіки Вінницької ОДА Андрія Гижка, інформацію про закупівельні ціни на молоко доводиться розпитувати у людей.

Перший заступник голови Вінницької ОДА Іван Мовчан дав доручення Вінницькій регіональній філії АМКУ на вжиття термінових економічних санкцій щодо боротьби зі зговором учасників ринку на відповідні ціни на молоко, відповідно до діючого законодавства.