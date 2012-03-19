Вінничанин виготовив на замовлення столичного бізнесмена бомбу

Співробітники Служби безпеки України у м. Вінниці виявили та припинили факт незаконного виготовлення засобів ураження.

Про це з посиланням на прес-службу Служби безпеки України у Вінницькій області повідомляє ВИННИЦА.info.

Співробітники СБУ спільно з міліцією затримали жителя Вінниці, який з метою збуту виготовляв вибухові присторї.

49-річний чоловік з минулого року перебував у розшуку правоохоронців і тому переховувався в помешканні знайомого вінничанина, використовуючи при необхідності фальшивий паспорт на іншу особу. Для прожиття чоловік вирішив заробляти виготовленням вибухівки. Свою обізнаність у виготовленні специфічних пристроїв він пояснював тим що понад 10 років проходив військову службу в країнах Африки, де набув неабиякий практичний досвід.

Його затримали за місцем проживання під час виготовлення вибухових пристроїв, за його власним твердженням, на замовлення столичного комерсанта.

Після проведеної експертизи 2 предметів циліндричної форми, експертами було встановлено що це вибухові пристрої, для виготовлення яких використано селітру, сірку, цвяхи.

За матеріалами СБУ, стосовно 49-річного чоловіка міліція порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасамиабо вибуховими речовинами).

Дана стаття передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.