Завершено досудове слідство по фальшуванню документів одним із суддів

Прокуратурою Вінницької області завершено досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням одного із суддів Тульчинського районного суду, матеріали якої направлено для визначення підсудності до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Прокуратурою Вінницької області завершено досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням одного із суддів Тульчинського районного суду у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 366 КК України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Досудовим слідством установлено, що суддя Тульчинського районного суду вчинив службове підроблення та постановив завідомо неправосудні рішення у 18 розглянутих ним цивільних справах про звернення стягнення за земельні ділянки громадян, які знаходяться в адміністративних межах Зазимської сільської ради Броварського району Київської області. Це призвело до безпідставного та незаконного позбавлення мешканців с. Зазим’я права власності на їх земельні ділянки.

Кримінальну справу з обвинувальним висновком 23.03.2012 у порядку ст. 232 КПК України та ст. 48 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" направлено для визначення підсудності до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.