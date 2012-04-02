Вінничани тішаться стабільними цінами на харчі

На ринку продовольчих товарів області ситуація контрольована.

Про це повідомив начальник головного управління агропромислового розвитку та продовольства Вінницької ОДА Микола Неїлик.

З початку року знизились ціни на хліб з борошна пшеничного в/г – на 1,2 %, житньо-пшеничний і батон – на 0,3 %, борошно пшеничне в/г – на 2,8 %, макаронні вироби – на 2,1 %, крупу гречану – на 2,9 %, олію – на 3,4 %, цукор – на 5,0 %, моркву – на 2,5 %, буряк – на 1,6 %, цибулю – на 1,3 %.

На продукцію тваринництва до початку року також зменшилась ціна на: свинину – на 1,1 %, сало – на 14,9 %, м'ясо курей і молоко – на 0,7 %, масло вершкове – на 1,1 % та сметану – на 3,3 %.

Ажіотажного попиту на будь-яку групу споживчих товарів і значного коливання цін на продовольчі товари не відбулось.