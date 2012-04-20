Студентський парламент висадив цілу алею

Студентський парламент Вінниччини вирішив долучитись до акції "Майбутнє лісу – в твоїх руках". Представники всіх вузів обласного центру (60 чоловік) висаджували 19 квітня липки і берізки по вул. Максимовича, біля в’їзду на територію ДП "Вінницький лісгосп".

Про це повідомила прес-служба Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства.

Особливо активними були члени Спілки азербайджанської молоді в Україні у Вінницькій області. Голова Спілки, студент політехнічного університету, Сулейманли Сулейман гордий з того, що на українській землі, яка стала рідною для його співвітчизників, в прекрасному куточку Вінниччини, ростиме алея дружби. А лісівники для Сулейманли – це чарівники, що знають такі таємниці природи, які не відкриваються більше нікому.

Головний лісничий ДП "Вінницький лісгосп" Євген Ільченко , який організував посадку алеї, наголошує: "Такого масового бажання людей долучитися до благородної справи створення зелених насаджень ми давно не спостерігали. Приємно, що наші заклики до співпраці знайшли відгук у багатьох серцях вінничан. А бажаючих взяти участь у посадці так багато, що лише встигай заготовляти й доставляти саджанці, знаряддя праці. В цьому напруженому процесі задіяні всі наші працівники, лісничі всіх лісництв, які знаходяться поблизу обласного центру"



