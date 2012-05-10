У Вінницькій області «запрацює» дешева іпотека

ПАТ "Державний ощадний банк України" (Ощадбанк) до 13 травня розробить перелік документів, необхідних для участі в програмі "Доступне житло", за якою населенню будуть видаватися кредити на покупку житла під 3% річних у гривні терміном на 10-15 років, повідомив Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк агентству "Інтерфакс-Україну".

"Ощадбанк сьогодні вивчає постанову Кабміну, компонує пакет документів і 11-12 травня їх перелік вже буде готовий. Після 15 травня ця схема буде реально працювати", - сказав він.

За словами Міністра, на сайті Мінрегіону буде розміщена інформація з перших 100-200 житлових будинків, які будуть брати участь в програмі.

Як повідомляє www.kmu.gov.ua, на сьогоднішній день поки що лише Ощадбанк виявив бажання взяти участь в даній програмі.

"Сьогодні 1,136 млн. чол. стоїть в черзі і навіть якщо 10% з них складе молодь, яка зможе оплачувати ці 3%, то це вже 113,6 тис. чоловік. Передбачених на реалізацію цієї програми в цьому році 1 млрд. грн. вистачить, щоб забезпечити 30 тис. сімей. Тому нечерговики також можуть брати участь в цій програмі. Ми будемо працювати і з ними", - сказав Міністр. При цьому він додав, що передбачена можливість покупки житла в будь-якому регіоні України, а не тільки за місцем прописки.

"Людина буде укладати договір з банком, банк - з забудовником. Тобто, схема виглядає таким чином: людина - банк - забудовник, щоб ніяких чиновників не було в цьому процесі. Всі інші в цьому процесі, зокрема Мінрегіон і обладміністрації, виступають виключно в ролі помічників, що зв'язують людину з банком і будівельником", - сказав Міністр. При цьому, за його словами, банк, який укладає договір із забудовником, буде сам контролювати терміни завершення будівництва.

А.Близнюк також повідомив, що при міністерстві створена міжвідомча комісія, яка буде приймати пропозиції від регіонів, забудовників, працювати з банками.

За словами А.Близнюка, на підтримку цієї програми вже висловилися голови ОДА Дніпропетровської, Вінницької та Сумської областей. "Я вже переговорив з губернатором Дніпропетровської області, він готовий сприяти в реалізації пілотного проекту в цьому регіоні. Таку ж готовність озвучили губернатори Вінницької та Сумської області", - сказав він.

А.Близнюк також додав, що в разі успішності даної програми, вона буде реалізовуватися і в 2013 році.

ДОВІДКА. Уряд України постановою № 343 від 25 квітня 2012 р. затвердив порядок та обсяги іпотеки потребують поліпшення житлових умов під 3% річних в недобудовах. Середньомісячний дохід позичальника та членів його сім'ї не повинен перевищувати п'ятикратного розміру середньомісячної зарплати в конкретному регіоні. Позичальник також зобов'язаний щорічно надавати в податкову службу декларацію про доходи, своїх та членів сім'ї. Максимальний розмір кредиту, за яким може бути надана часткова компенсація позичальнику при обов'язковому внеску не більше 25%, згідно з документом, складе похідна показника нормативної площі житла (нпж) на його розрахункову вартість (рсж).

Так, нпж для самотнього громадянина, або сім'ї з двох чоловік складе 40 кв. м загальної площі, для сім'ї з трьох і більше осіб - 58 кв. м.

Розмір рсж, враховуючи місце перебування позичальника на квартирному обліку, встановлена, зокрема, для Києва - 7 тис. грн за 1 кв. м, для міст Київської області та інших центрів Україні, а також Сімферополя і Севастополя - 5 тис. грн за 1 кв. м, і для інших населених пунктів країни - 4 тис. грн за 1 кв. м. При цьому, для населених пунктів, розташованих в радіусі 15 км від обласних центрів, а також Києва, Севастополя і Сімферополя, рсж може бути збільшена на 10%.

Проте допустиме перевищення рсж і нпж встановлено Урядом на рівні не більше 25%. Все, що вище - часткової компенсації не підлягає і позичальник оплачує різницю за свій рахунок і відповідно до договору купівлі-продажу нерухомості.

Затверджені Кабінетом Міністрів заплановані обсяги по забезпеченню житлом черговиків складають 30 тис. квартир.

Раніше Мінрегіон створив на своєму сайті спеціальний форум, через який розраховує зібрати інформацію від забудовників, які бажають взяти участь в реалізації соціальної ініціативи Президента Віктора Януковича з надання населенню "дешевої" іпотеки. Міністерство вже оприлюднило на своєму сайті форму надання забудовником інформації, згідно з якою має вказуватися назва компанії, адреси об'єктів для участі в програмі, площа земельної ділянки під забудову, характеристики об'єкта, кількість квартир із зазначеними площами, загальна кількість і площа квартир, вартість 1 кв. м житла, середня кількість договорів купівлі-продажу квартир в місяць у цьому об'єкті, а також пропозиції можливостей і шляхів здешевлення вартості.

Президент України Віктор Янукович в березні 2012 року заявив, що в Україну з травня поточного року населення зможе взяти кредити за держпрограмою на покупку житла під 2-3% річних у гривні терміном на 10-15 років.