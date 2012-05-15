«Вінницькі вовки» стартували у чемпіонаті України поразкою

У Вінниці на стадіоні Центрального парку культури і відпочинку пройшов перший тур чемпіонату України з американського футболу серед чоловіків у першій лізі.

Змагалися 5 команд: «Вінницькі вовки», «Одеські Пірати», «Донецькі Скіфи», «Дніпропетровські ракети» і «Павлоградські Мустанги».

Господарі поля провели одну зустріч. У ній вони поступилися «Одеським Піратам» з рахунком 24:44.

– Минулого сезону у першій лізі ми посіли третє місце (серед чотирьох команд). Збираємось у цьому чемпіонаті посісти місце не нижче, – розповів головний тренер «Вінницьких вовків» Олександр Білоконь. – За «Вовків» грають16-річні юнаки, і спортсмени віком за 30 років. Наша команда є любительською і не має жодної фінансової підтримки. Усі витрати – за кошти самих гравців. Частина з них сподівається потрапити до національної збірної України, яка вже має державне фінансування. Це є непоганим стимулом, аби викладатися на полі.