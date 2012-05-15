„Продовження банкету” п'яний гість кафе вимагав з кулаками

Днями працівники Управління Державної служби охорони затримали 29 – річного вінничанина, який, відпочиваючи в одному з міських кафе, влаштував бійку. Чоловік був напідпитку і вимагав продовження «банкету».

Про це повідомив СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Близько сьомої години ранку на пульт централізованого спостереження Державної служби охорони міста Вінниці надійшов сигнал «тривога» з одного із місцевих кафе. На місце пригоди одразу прибув наряд групи затримання. Як з’ясувалося, причиною виклику стали хуліганські дії одного з відвідувачів.

29-річний непрацюючий вінничанин ввечері прийшов до кафе і провівши там усю ніч. Під ранок чоловік захотів продовження свята, але бармен повідомив молодику про закриття закладу і порадив повертатися додому. Розлючений відвідувач почав голосно кричати, нецензурно лаятися та, врешті-решт, вдарив бармена по обличчю. Після отриманого удару працівник нічного закладу вирішив не жартувати із долею і натиснув на тривожну кнопку виклику міліції. Згодом держохоронці затримали хулігана .

Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За такий злочин законом передбачена відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.