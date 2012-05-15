Красуню-вінничанку Ярославу Курячу бачили з білоруським президентом

У Мінську пройшов Національний конкурс "Міс Білорусь 2012". 4 травня подивитися на вибори головної красуні з 28 фіналісток прийшов президент країни Олександр Лукашенко, повідомляє сайт charter97.rsf.org.

Дуже красиві молоді дівчата сиділи в залі поряд з Олександром Лукашенко та відомими особами Білорусі: мером Мінська Миколою Ладутько, керівником телебачення ОНТ Григорієм Кисельом та міністром культури Павлом Латушко. Хто ці дівчата? Пояснила прес-служба телевізійного канала ОНТ.

- Поряд з Лукашенко сиділи діюча «Місс Україна» Ярослава Куряча та діюча “Віце-міс Польща" Марселина Завадска.

Корону переможниці "Міс Білорусь 2012" отримала 20-річна Юлія Скалкович, з села Клейники, що під Брестом. Їй вручили грошовий приз в 50 мільйонів рублів, а також право представити свою країну на конкурсі "Міс Світу 2012".

Нагадаємо, у минулому році Ярослава Куряча з Вінниці увійшла у топ-15 кращих дівчат світу на конкурсі "Міс світу -2011".



