Всіх вінницьких головлікарів звільнили і перевели на "контракт"

У Вінниці пройшла нарада керівництва області з 43 очільниками медичних закладів. Там лікарям повдіомили, що зідно змін до Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення медичної допомоги» відтепер головні лікарі закладів охорони здоров’я працюватимуть за новою формою - контрактною. Про це повідомив сайт Моя Вінниця.

– Контрактна форма діяльності – це не якийсь «каральний» метод, а світова практика, яка направлена на якісне обслуговування пацієнта, – наголосив на нараді голова Вінницької облради Сергій Татусяк.

Начальник управління охорони здоров’я Лідія Діденко повідомила про нові нюанси у діяльності головних лікарів та медичних закладів в цілому. Вона наголосила на посиленні роботи з кадрами – від керівників до медсестер і санітарок.

– Спрямовуйте їх на посилення якості діагностично-лікувальної роботи та взаємодії з пацієнтом, – закликала медиків начальник управління.

Заступник голови облради Юрій Медведєв, який відповідає за щорічну атестацію керівників закладів охорони здоров’я області, попередив, що в сучасних реаліях критерії оцінювання головних лікарів будуть ставати жорсткішими.