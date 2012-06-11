Богатирьова проінспектує хід реформи медицини на Вінниччині

11:37, 11 червня 2012
Вінниця
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Завтра, 12 червня,  до Вінниці  завітає  Віце-прем’єр-міністр України – Міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова.

Завтра, 12 червня,  до Вінниці  завітає  Віце-прем’єр-міністр України – Міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова.

Про це повідомило управляння у справах перси та інформації Вінницької ОДА,

Посадовець візьме участь у розширеному засіданні Колегії Міністерства охорони здоров’я України «Про виконання національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», яке відбудеться у КЗ «Плеяда».

По обіді пані Богатирьова поїде до Калинівки, де на прикладі Калинівської районної лікарні ознайомиться із впровадженням губернаторської програми щодо модернізації сільських медичних закладів

 

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