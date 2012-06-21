Молдавани приїдуть домовлялись про спрощений перетин кордону

26 червня 2012 року в м. Вінниця відбудеться перша зустріч по обговоренню нового проекту стосовно спрощення процесу перетину кордону між Україною та Республікою Молдова.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної ради.

Даний проект був ініційований Місією Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) за сприяння Єврорегіону «Дністер».

Проект включатиме декілька аспектів ефективного та результативного управління кордонами. Планується, що в зустрічі візьмуть участь представники EUBAM та Єврорегіону «Дністер», керівництво Вінницької області, представники прикордонних та митних служб обох країн, громадські організації, підприємці.

Результатом даної зустрічі стане план по спрощенню процесу перетину кордону між Україною та Республікою Молдова, а також ряд домовленостей між відповідними службами України та Республіки Молдова.