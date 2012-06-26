Заборонили використовувати 106 зерноскладів

За минулий період в місцях зберігання та переробки зернових виникло п’ять пожеж, в результаті яких було знищено 142 тони грубих кормів та завдано збитків на загальну суму 126 тисяч гривень.

Поточного року крім місць збирання врожаю велику увагу було приділено таким об’єктам, як хлібоприймальні пункти та склади, яких на території області більше 600.

Про це повідомила прес-служба Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.

Під час перевірок, які здійснювали співробітники Управління, було виявлено 23185 фактів не виконання вимог пожежної безпеки, серед яких найбільш поширеними є порушення правил експлуатації електромережі, відсутність або несправність установок автоматичної пожежної сигналізації, недостатня кількість первинних засобів пожежегасіння.

У зв’язку з виявленими порушеннями, котрі створюють небезпеку виникнення пожежі, та перешкоди під час їх ліквідації й евакуації людей, правами органів державного пожежного нагляду до усунення порушень зупинено експлуатацію 9 об’єктів та окремих будівель, 106 приміщень, відключені 1342 дільниці електричної мережі. До адміністративної відповідальності притягнуто 613 посадових осіб.

Усі ми сподіваємося на гарний врожай, адже кожен господар бажає якнайраціональніше скористатися плодами своєї праці. Однак недбалість та безвідповідальність у ставленні до питань пожежної безпеки можуть звести нанівець усі зусилля селян. На даний час виконано лише 50% від загальної кількості запропонованих заходів.

Завдяки спільним зусиллям Управління Держтехногенбезпеки та сільськогосподарських підприємств Вінницької області минулого року не сталося жодної пожежі на хлібних масивах області.

