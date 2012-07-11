Депутати облради займуться зайнятістю вінничан та подоланням бідності

Президія обласної Ради затвердила 31 питання порядку денного 12-ї чергової сесії обласної Ради 6 скликання, яка відбудеться 17 липня.

Серед ключових питань – дві нові обласні програми: «Програма зайнятості населення Вінницької області на 2012-2014 роки» та «Обласна цільова соціальна програма подолання та запобігання бідності на період до 2015 року».

Голова облради Сергій Татусяк наголосив, що обласна програма зайнятості населення розроблена в світлі нового проекту «Закону про зайнятість населення», який наразі зареєстровано у Верховній Раді та обговорюється громадськістю і експертами.

– Нинішній закон про зайнятість не відповідає вимогам дня, не задовольняє людей, суспільство. Ми маємо свої бачення покращення ситуації, які виклали у новій програмі, і хочемо, щоб вони дійшли до центру.

Також голова облради звернув увагу, що за результатами 1-го півріччя 2012 року обласний бюджет перевиконано на 5% (або на 15 млн. грн.).

– Більшу частину коштів буде перераховано на галузь охорони здоров’я – лікарні, госпіталь інвалідів – це пріоритет.

Також буде профінансовано роботи з оцінки вартості землі в області.

Буде поповнено екологічний фонд та виділено 250 тисяч на утримання вінницького звіринця, – повідомив Сергій Пилипович.

Крім того, додатковий 1 млн. грн. депутати мають намір направити на реалізацію проектів розвитку територіальних громад, які визначилися в рамках обласного конкурсу.

