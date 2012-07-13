Жінка клепала залізо і понищила пальці

12 липня о 15:45 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №35 міста Ямпіль надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення лікарні каретою швидкої медичної допомоги доставлена 38-річна жінка з діагнозом «відкритий перелом 2-3 пальця правої кисті».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Потерпіла отримала травми під час виготовлення металевих деталей. На даний час жінка знаходиться в хірургічному відділені міської лікарні у задовільному стані.