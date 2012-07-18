Найбільший рок-фестиваль Європи WOODSTOСK їде на Вінниччину

Найбільший рок-фестиваль Європи WOODSTOСK вперше пройде в Україні у Вінницькій області на Калинівському аеродромі 28-30 серпня 2012 року. У концертах візьмуть участь групи, які подали заявки і виконують музику в стилі рок, етно, фолк і метал. Виступати будуть іноземні колективи та відомі українські музичні групи. Головний гість свята - польська рок-група Enej, - повідомляє i-pro.kiev.ua.

Представники Всеукраїнського благодійного фонду "Серце до серця", який є організатором заходу розповідають, що фестиваль WOODSTOCK-УКРАЇНА 2012 проводиться з метою пропаганди волонтерського руху та благодійності. Це подія створено для розвитку творчого потенціалу, масової музичної культури, формування естетичного смаку прихильників різних музичних стилів, об'єднання різнопланових виконавців загальною ідеєю, згуртування жителів різних частин України.

Щорічний рок-фестиваль "WOODSTOCK" був заснований в 1995 році як подяку волонтерам польського благодійного фонду "Оркестр святкової допомоги". Сьогодні фестиваль є головною подією в культурному житті Польщі і всієї Європи. З фестивалю бере початок волонтерський рух "Патруль світу" (пол. "Pokojowy Patrol"), який вирішує питання обслуговування гостей, безпеки, довідки та першої медичної допомоги на заходах "Оркестр святкової допомоги". Власне, "Оркестр..." і допоміг організувати благодійний фонд в Україні в 2006 році, який називається "Серце до серця".

Фестиваль WOODSTOCK в Польщі з 2004 року регулярно проходить в місті Костшин-над-Одером. По праву вважається одним з найвидатніших рок-майданчиків Європи. Організатори розповідають, що за всю історію фестивалю найбільша кількість людей відвідало його в 2009 році - тоді зібралося більше чотирьохсот тисяч слухачів.

У 2012 році фестиваль вперше пройде в Україні у Вінницькій області. Військовий аеропорт, де буде проходити захід, тимчасово виведений з експлуатації, в місцевості с. Калинівка Вінницької області, з північної сторони міста. Відстань до аеропорту від залізничного вокзалу - 1,2 км. Відстань від автобусного вокзалу - 0,9 км.