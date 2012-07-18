Облуправління соцзахисту на інвалідських автівках „провтикало” 2 мільйони

Порушень на суму більш як 2 млн. грн. виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Головного управління праці та соціального захисту населення Вінницької облдержадміністрації. Контрольний захід охопив період з 2010 до травня 2012 рр.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Зокрема, чинне законодавство передбачає, що у разі смерті інваліда його родичі протягом шести місяців повинні повернути або викупити автомобіль, який він отримав у безкоштовне користування. Це стосується авто, термін експлуатації яких не перевищує 10 років.

Однак, на момент проведення ревізії родичі померлих інвалідів не забезпечили викуп чи повернення 109 таких автомобілів, внаслідок чого державний бюджет втратив більш як 2 млн. грн.

Матеріали ревізії передані до правоохоронних органів.

Станом на 30 червня ц. р. частина автомобілів повернуті чи викуплені на загальну суму більш як 225 тис. грн.

