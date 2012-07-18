Регіонали просуватимуть в партійний список десятьох вінничан

У суботу, 21 липня, вінницькі регіонали зберуться на обласну партійну конференцію.

Як повідомив кореспонденту УНІАН-Вінниччина заступник голови Вінницької обласної організації ПР Сергій Татусяк, місцеві партійці мають намір долучитися до процесу формування партійного списку кандидатів у народні депутати, які балотуватимуться в єдиному багатомандатному окрузі.

«Я вважаю, що це питання мусить обговорюватись, і в порядку денному обласної партійної конференції воно обов’язково буде. Я обов’язково буду висловлювати власну позицію і бачення з цього питання. Не може бути такого, що тільки центр диктує. Наша позиція також мусить бути врахована, - сказав Татусяк. - У нас вісім мажоритарних округів, отож, ми й будемо рекомендувати вісім осіб, які в них висуватимуться на виборах до Верховної Ради.

До партійного списку пропонуватимемо вісім-десять кандидатур, не більше».

- Сергію Пилиповичу, ми там побачимо прізвища перших осіб області?

- За Миколу Васильовича (Джигу - авт.) не можу сказати, а за себе скажу – однозначно, ні. Я до парламенту не йду. Для мене обласна рада, регіон – то пріоритет.