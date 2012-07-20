Пальмова олія, білоруська «молочка» та діоксин

Про якість молочної продукції на полицях вінницьких магазинах розповіли під час прес-конференції 19 липня лікар аллерголог-імунолог вищої категорії, керівник громадської організації «Астма центр» Людмила Сміх та Юрій Чорнобривець, директор київського Інституту споживчих експертиз.

Людмила Сміх зазначила, що сьогодні кількість захворювань, викликаних вживанням неякісних молочних продуктів, на жаль, збільшується: «Це стосується, як і дитячої, так дорослої категорій. Якщо говорити про молоко, то воно корисне для дітей, але часто небезпечне для дорослих. На жаль, для того, щоб знайти для малечі у магазині якісний продукт, доведеться дуже уважно читати напис на упаковці. Адже де ви бачили справжнє молоко, яке може зберігатися півроку і при температурі +20 та навіть плісняви не залишає? Для дорослих те саме молоко часом небезпечне, бо з віком організм вже не може перетравлювати лактозу (молочний цукор). Наприклад, для своєї дитини я в жодному разі не купила б глазуровані сирки, де кількість масла та цукру перевищує наявність сиру. Проте б дітям радила кефір замість йогуртів, а дорослим, особливо за 50, сироватку та пахту. Стосовно масла, я «за» нього, але якщо його жирність не менше 82%. Це показник, що вміст домішок – мінімальний»

Юрій Чорнобривець продемонстрував пальмову олію, яка не тане навіть при +30. За його словами, вона в Україні вже звично увійшла до змісту згущеного молока, цукерок, шоколаду та шоколадної пасти, локшини швидкого приготування, чіпсів, крекерів тощо: додавання пальмової олії в ці продукти сягає інколи 95%. А між тим, пальмову олію у всьому світі вживають здебільшого для змащення обладнання у металургійній промисловості; її розчиняє лише бензин, тож людський організм її практично не засвоює – вона густо „шлакує” організм і виводиться з нього дуже повільно. В Європі вона ЗАБОРОНЕНА для використання у харчовій промисловості.

Інший приклад з досліджень Ю.Чорнобривця: щоб „згущенка” та сухе молоко були білішими, нечесні виробники додають до неї „харчовий додаток, фарбник-відбілювач” Е-171 – діоксид титану. „Це – основний компонент фарби – білила”, підкреслив експерт: „Ви ж не будете годувати своїх дітей фарбою з господарчого магазину?!”. А ,між тим, у всьому світі діоксид титану широко застосовується у виробництві лаків, фарб, паперу та пластмас. І лише в Україні, Росії та ще в деяких „третіх” країнах його легально додають у харчі.

Ще одне питання навколо «молочки», яке порушив експерт, – це феномен білоруських молокопродуктів: «Мені досі незрозуміло, як українці вірять тому, що молочна продукція, яка завезена з Білорусі, долаючи митний контроль та сотні кілометрів доріг, залишається свіжою» Це, на думку, експерта – гарний PR-хід.

