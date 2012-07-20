800 вінничан несли Олімпійський вогонь

11:23, 20 липня 2012
Вінниця
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Передали смолоскип на Житомирщину

Вінниччиною пройшла Всеукраїнська олімпійська естафета «Передай вогонь перемоги!». В її рамках відбулись обласна частина заходу (почалась з кордону регіону і пройшла Літинським і Вінницьким районом), а також паралельно (зі скверу Козицького) – міська факельна естафета.

- У 45 етапах двох вінницьких естафет взяли участь близько 800 прихильників здорового способу життя: ветеранів галузі, олімпійців, представників спортшкіл і спортовариств, - сказав УНІАН голова обласного відділення Національного олімпійського комітету України Федір Новік.

Міський забіг відкривав учасник Олімпіади-2008 Андрій Ковенко (спортивна ходьба), а обласний – віце-президент обласного відділення НОК і голова обласної федерації Олександр Мендусь. Серед факелоносіїв були голова Вінницької ОДА Микола Джига, його заступник Григорій Дерун, голова Вінницької обласної ради і почесний голова Вінницької обласної організації ФСТ «Колос» Сергій Татусяк, голова міського спорткомітету Сергій Краєвський, рекордсмен і переможець Кубка світу з пауерліфтингу Сергій Дідик, призерка чемпіонату Європи з боксу Олександра Сидоренко та багато інших.

Біля Центрального парку культури і відпочинку обидві естафети злилися в одну і попрямували до стадіону, де за участі численних глядачів відбулось урочисте підняття Державного прапору і прапору Національного олімпійського комітету на честь участі спортсменів України і Вінницької області у ХХХ літніх олімпійських іграх Лондону. Запалити олімпійську чашу довірили призерам Олімпіад Павлу Хникіну (плавання) і Ганні Балабановій (веслування), а також майстру спорту міжнародного класу Вадиму Адамчуку (легка атлетика).

– Такі заходи, як естафети олімпійського вогню, є дуже потрібними. Адже вони сприяють пропаганді спорту і здорового способу життя, – сказав губернатор Микола Джига. – Зараз ми прийняли олімпійський вогонь з Хмельниччини і передаємо його на Житомирщину. А у 1980 році я брав участь у схожій церемонії передачі олімпійського смолоскипу з Житомирської до Київської області. Естафета тоді рухалась до Москви, де й проходила Олімпіада.

– Спорт – це одна з найбільш конкурентноздатних галузей України, завдяки якій про нас дізнаються в усьому світу, – відзначив голова облради Сергій Татусяк. – Наші олімпійці прославляють Вінниччину. Бажаю їм у Лондоні вдалих стартів.

Фінішувало свято на стадіоні насиченою розважальною програмою за участі провідних танцювальних колективів, клубів єдиноборств та показових виступів провідних спортсменів.

 

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