Гінекологи обстежили жінок у вінницькій тюрмі

Додаткове гінекологічне обстеження жінок у слідчому ізоляторі тимчасового тримання Вінницької установи виконання покарань №1 було проведено 19 липня з ініціативи депутата Вінницької обласної ради Світлани Сулімової. Про це повідомляє радіо "Місто над Бугом".

З 57 жінок, які зараз там перебувають, обстежили десятьох. Неофіційні дослідження показують, що жінки, перебуваючи у місцях позбавлення волі часто потерпають від хвороб репродуктивної сфери.

В Україні нараховується 13 жіночих колоній, в яких утримується близько 7 тисяч жінок. 70% з них – жінки до 35 років.