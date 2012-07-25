Шляхетним душам вінничан присвоїли звання «Праведників світу»

Народ Ізраїлю – вдячний народ. Навіть через майже 70 років по страшній другій світовій війні євреї пам’ятають і шанують тих, хто ризикнув геть усім – власним життям, життям дітей і рятував їхніх предків від кулі фашистського ката.

Вчора Надзвичайний та Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Реувен Дін Ель взяв участь в урочистій церемонії нагородження Праведників народів світу – чотирьох родин рятівників – мешканців м. Вінниця та Вінницької області.

Таким чином Ізраїль та єврейська громада України визнали їхній внесок у порятунок євреїв у роки Другої світової війни.

Термін «Праведники народів світу» використовується Державою Ізраїль для відзначення не-євреїв, які ризикували життям під час Голокосту, щоб врятувати життя євреям від знищення нацистами.

Вже майже двадцять років Посольство Держави Ізраїль в Україні проводить урочисті церемонії нагородження дипломами та медалями Праведників народів світу – громадян України. За кількістю праведників Україна посідає четверте місце у світі після Польщі, Нідерландів та Франції.

На знак глибокої вдячності за допомогу, надану єврейському народові у роки Другої світової війни звання Праведник народів світу посмертно присвоєне Ганні Криворукій та її синам Володимиру та Юліану, пані Вірі Варнаковій, родині Петру та Єфросинії Шкробатюкам та родині Василю та Ксенії Сторожукам.

«Для мене велика честь привітати сім’ї, які здійснили величний вчинок в страшні роки Другої світової війни, врятували чуже життя, ризикуючи своїм та життям своїх близьких. Це найбільша честь для ізраїльського дипломата. Це та невелика подяка, що Ізраїль може віддати людям, які у ті страшні часи, коли всі боялися навіть думати про це, – рятували невинних людей, невинних євреїв. І ми їм вдячні на все життя», – заявив під час урочистої церемонії нагородження Надзвичайний та Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Реувен Дін Ель.

Мабуть, усі присутні в залі, особливо молодь, запитували себе, а чи зміг би так, як праведники світу, вчинити я?

Довідка. У 1953 році для вшанування пам’яті жертв і героїв Голокосту рішенням Кнесету був заснований Яд Вашем. Одним з положень рішення було вшанування «Праведників народів світу». Праведником, згідно з рішенням, визнавалися не-євреї, що ризикували життям, рятуючи євреїв під час Голокосту. В 1953 році під юрисдикцією Верховного суду Ізраїлю було створено комісію, в обов’язки якої входить надання почесного звання «Праведника народів світу». В своїй роботі комісія керується певними критеріями, скрупульозно вивчаючи всі документи, свідчення тих, що вцілів, та інших очевидців, оцінює історичні обставини і ризик для рятівника, на підставі чого вирішує, чи відповідає той чи інший випадок необхідним критеріям.

