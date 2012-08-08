Яку і від кого довідку треба, щоб проголосувати вдома - не знає ніхто

Цьогорічні парламентські вибори, як і кожні в Україні, породжують масу запитань в організаторів на місцях, а також громадських організацій, котрі здійснюють моніторинг їх проведення.

Саме така ситуація склалась з довідками про стан здоров’я, які є підставою для голосування людини дома.

Чинне законодавство дозволяє виборцю претендувати на виїзд членів ДВК до нього в разі неспроможності пересуватися самостійно, або в разі хвороби.

Якщо з переліком осіб першої категорії все зрозуміло, - відомості про них надають органи соціального захисту, то з тимчасово хворими – проблема.

Як каже голова правління обласного осередку ВГО «Комітет виборців України» Владислав Телень, наразі немає єдино зразка такої довідки, а також пояснень, а хто, власне, має право їх видавати?

Це питання особливо актуальне для Вінниччини як пілотного регіону реформування медичної галузі. Після того, як в багатьох населених пунктах позакривали навіть ФАПи, найближчого лікаря в кращому разі можна знайти у сусідньому селі.

Телень припускає, що за довідками, ймовірно, доведеться їхати аж у райцентр.

Також чітко не прописано, з яким захворюванням, чи якого ступеню важкості людина може претендувати на голосування вдома?

Владислав Телень каже, що КВУ звернувся до ЦВК з проханням роз’яснити дане положення, аби можна було поінформувати усіх членів виборчих дільниць для уникнення непорозумінь, конфліктів, а, може, і судів.