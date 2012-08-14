Багатометрові вишиті рушники покажуть на "Скарбах Поділля"

Село Воробіївка Немирівського району звичне до фестивалів: п'ятий обласний фестиваль народної творчості „Скарби Поділля” проходитиме у цьогорічний День Незалежності саме там. З 12 години ранку 24 серпня на долині біля річки Південний Буг будуть представлені куточки майстрів народної творчості: вулиці, майдани та левади різних видів мистецтва. Свято живого спілкування, традицій та культури на мальовничих берегах це ще й ярмарок українських сувенірів та, звичайно ж, майстер-класи від справжніх майстрів.

Віртуози народного мистецтва презентуватимуть свої вироби з кераміки, вишивку, різблення по дереву, витинанки, флористику, писанки, витинанки, лозоплетіння та соломоплетіння на вулиці народних ремесел „Подільський узвіз”. „Вишивана доля Вінниччини” – таку назву носитиме виставка рушників з усіх районів області. Тут можна буде помилуватися багатометровими рушниками від кожного району, які були вишиті майстринями в кращих традиціях ручної вишивки. Милуватимуть очі плетені тини, які будуть оформлені композиційно з плодів, зілля, квітів, виробів ужиткового мистецтва та корзини з плодами.

Майстри народного малярства представлятимуть картини на тему „Мій рідний край, моя Україно”. Майстер-клас з різних видів народного мистецтва проведуть провідні майстри Вінниччини: Роман Чмерук – гончарство (Погребищанський район), Галина Заєць – рогозоплетіння (Вінницький район), Петро Пипа - різьба по дереву (с.Андрушівка Погребищенського р-ну), Олександр та Віталій Пірняки – каменотесне мистецтво (Ямпільський район), Володимир та Наталія Ігушеви - лозоплетіння (Калинівський район), Літинський народний університет культури - ручне ткацтво, Галина Данилюк, Євдокія Чугунова - традиційна вишивка (м.Вінниця), Оксана Городинська і Марія Гоцуляк - витинанка (м.Могилів-Подільський), Тетяна Пірус і Марина Верхова - писанка (м.Вінниця), Тетяна Чадюк і Володимир Карпуша – соломоплетіння (Вінницький р-н).

Кожен з районів Вінницької області представить на обжинковому полі будуть представлені виставки обжинкових виробів, а саме: снопи, дідухи, дерева, квіти, гільця тощо. Буде і смачний майстер-клас з виготовлення короваю „Яке то щастя – хліб творити”. На сценічних майданчиках демонструватимуть театралізовані картинки з обжинкових обрядів народні аматорські фольклорно-етнографічні ансамблі: „Берегиня” (Івашківського СБК Шаргородського району) демонструватиме „зажинки”, „Русава” (Стінянського СБК Томашпільського районну) – „жнива”, а „Брика” (Бохоницького СБК Вінницького району) демонструватиме „обжинки”. Бджолярі обіцяють продемонструвати свої солодкі дари у куточку, що носитиме назву „Прийшов до нас медовий Спас”. Буде нагода поспілкуватися з бджолярами Піщанського, Літинського, Томашпіль-ського, Чечельницького та Ямпільського районів.

Зацікавить і Весільна левада, де будуть представлені весільні атрибути, вбрання, а також обряди, пісні, музики та народні танці у виконанні провідних фольклорних і фольклорно-етнографічних ансамблів. На весільній леваді працюватиме танцювальний майданчик, де будуть грати народні аматорські гурти весільних музик області. А саме: «Смерека» Піщанського РБК, «Аколада» Качківського СБК Ямпільського і «Веселі музики» Хоменківського СБК Шаргородського районів, ансамбль весільних музик Мурованокуриловецького РБК, Качанівського СБК Хмільницького району, інструментальні гурти «Добреграй» Калинівського РБК, «Вороновиця» Вороновицького СБК, ансамблі духових інструментів «Весільні музики» Оратівського ДМШ і Чечельницького РБК. Під час виступів весільних музик хореографічний колектив «Каблучок» працівників культури Мурованокуриловецького району працюватиме з глядачами, запрошуючи їх до танців і проведе майстер-клас з народного побутового танцю.

На окремій леваді показуватимуть козацькі розваги, а також куштуватимуть юшку та куліш. На інших левадах танцюватимуть та активно веселитимуться. Фестиваль закінчиться святковим концертом за участю кращих творчих колективів Вінниччини.