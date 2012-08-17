День Незалежності відсвяткуємо з національним колоритом і салютом

21-шу річницю Незалежності України Вінниця відсвяткує дійством у національному стилі під назвою «Подільська пектораль».

Про це повідомила заступник вінницького міського голови Валентина Балицька.

Всі заходи пройдуть на майдані Стуса, біля «Книжки», початок – о 15. 00.

Організатори свята цього річ вирішили організувати на честь державного свята досить незвичний як для Вінниччини проект, що має за мету презентувати подолянам сучасне українське мистецтво в європейському контексті.

Отож, «Подільська пектораль» матиме кілька блоків.

З 15.00 по 17.00 на великій сцені для гостей свята виступатиме Національний Академічний оркестр народних інструментів України. Найкращі виконавці-віртуози продемонструють у супроводі оркестру майстерну гру на більш ніж 40 народних інструментах. Диригент- народний артист України, лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка професор Віктор Гуцал.

З 18.00 до 15.14 Академічний симфонічний оркестр «INSO-Львів» у супроводі львівського хору «Глорія» виконають кантату Миколи Лисенка «Радуйся ниво не полита» та Три солоспіви на тексти Т. Шевченка. Диригує Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка Мирослав Скорик.

У третьому блоці Наталя Ковальова, - солістка Дюссельдорфської опери, - в супроводі львівського оркестру виконає «Поезію Т. Шевченка для бельканто».

Під час перерв на основному майданчику фестивалю працюватиме мала сцена біля дошки пошани.

З 14.40 до 15.00 там виступатимуть фольклорні колективи, з 17.00 до 17.30 – майстер-класи даватимуть зразковий ансамбль пісні і танцю «Барвінок» та Школа бойового гопаку ім.. Данила Нечая з м. Гнівань.

17-30-18.00 – час, коли можна буде побачити показ колекції ТМ «РУТА», - це подільська вишивка у сучасному виконанні.

Ввечері з 19.15 по 20.15 тут заплановані виступи фольк- та рок-гуртів, які працюють у національному стилі, - «Ясон», «Ларус» та інші.

Також упродовж свята на майдані працюватимуть творчі лабораторії з лозоплетіння, гончарства, різьбярства, писанкарства, вуличного розпису та виготовлення ляльок – мотанок.

Обласний Краєзнавчий музей розгорне експозицію традиційного трипільського одягу східного Поділля.

Працюватиме й інтерактивний сі нема-намет, де крутитимуть українські короткометражки.

Також можна буде побачити презентацію культур країн, на розвиток яких вплинула та впливає українська культура, країн, в яких мешкав Шевченко і де є пам’ятники великому Кобзарю.

Завершиться свято яскравим і барвистим салютом.

Головним спонсором свята став благодійний фонд «Велика родина», який сплатив усі витрати на запрошення митців і творчих колективів.