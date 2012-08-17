Вулицю Київську почали прикрашати навісними вазонами
15:46, 17 серпня 2012Вінниця
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Вішатимуть щодня
17 серпня у м. Вінниці на вул. Театральна працівники коммунального підприємства "Вінницязеленбуд" встановили клумби на стовпах вздовж дороги. Невеличкий трактор, на причепі якого розмістились різнобарвні квіти, рухався в напрямку Київського моста. Зупиняючись біля кожного стовпа, робітники вивішували «вазони».
Про це повідомляє сайт Вінниця.Інфо.
Працівники "Вінницязеленбуду" розповіли, що насьогодні мають завдання встановити клумби на 13 стовпах - від Ощадбанку на перехресті вулиць Театральної та Першотравневої і до мосту що веде на вул. Київську. Подальше озеленення здійснюватимуть після того як встановлять кріплення для квітів на стовпах, що розміщені на мосту, та далі по вул. Київській.
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