Убезівці безпідставно «трусили» підприємців

Прокуратура виявила безпідставні перевірки одного із управлінь УМВС України у Вінницькій області.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратурою Вінницької області проведено перевірку додержання вимог законодавства щодо конституційних засад підприємницької діяльності при призначенні, здійсненні та реалізації контрольно-перевірочних заходів працівниками управління Державної служби боротьби з економічними злочинами УМВС України у Вінницькій області.

Встановлено, що перевірки окремих суб'єктів господарювання проводяться без направлень та, передбачених законодавством, підстав, незаконно вилучаються зразки продукції, документи, припиняється робота підрозділів підприємств, безпідставно проводяться огляди місця події, оперативно-розшукові заходи щодо підприємців здійснюються без заведення оперативно-розшукових справ.

Прокуратурою Вінницької області, у зв'язку із виявленими правопорушеннями, внесено подання в УМВС України в області.



