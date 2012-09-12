Два дні у Вінниці не ходитимуть трамваї

В зв’язку з виконанням підготовчих робіт по будівництву трамвайної колії по вул. Келецька до вул. Барське шосе з 19-00 год. 13 вересня до 6-30 год. 14 вересня 2012 року рух трамваїв №№2 і 6 маршрутів по вул. Келецька від кінцевого пункту «Вишенька» до зупинки «Ринок «Урожай» буде призупинено в обох напрямках.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Перевезення пасажирів буде здійснюватись тролейбусами, згідно існуючого розкладу, та додатково тролейбусами і автобусами від кінцевого пункту «Вишенька» до тролейбусної зупинки «вул. Зої Космодем’янської» в обох напрямках.

Тимчасово, на період виконання робіт по облаштуванню кінцевої зупинки, висадка пасажирів буде здійснюватись на існуючій передостанній трамвайній зупинці «вул. Квятека».

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку