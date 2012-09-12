Книгарня «Є» запрошує на дискусію «Телефонуй мені, Ярославе Мельник…», яка відбудеться 19 вересня о 18:00.

У 2012 році відбулося повернення Ярослава Мельника в літературний контекст сучасної України. Досі його талант був у фокусі лише литовських та французьких читачів. Прозову книгу «Телефонуй мені, говори зі мною…», видану українською мовою, наразі більше оцінюють критики та «колеги по цеху», пересічний же читач робить тільки перші кроки в осягненні творчості європейського українця та українського європейця.

Учасники літературної дискусії «КнигОгляд» спробують оцінити стиль Ярослава Мельника і розмірковуватимуть про те, наскільки міцним може стати розмова письменника зі своїм українським читачем. Нехай навіть телефоном з Парижа…